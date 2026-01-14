Какую соцвыплату можно получить в январе?

Выплата в январе 2026 – одноразовая, что может начислиться даже украинцам за рубежом, пишет 24 Канал со ссылкой на Минкультуры.

Речь идет о 908 гривен по программе "еКнига" для молодежи. Получить поддержку могут молодые украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024 – 2026 годах. Средства предоставляются через Дію в виде виртуальной карты, которую можно использовать в магазинах-участниках программы.

Это сетевые магазины и онлайн-сервисы, в частности Yakaboo, "Книгарня Є", Megogo Books, "Видавництво Старого Лева", Vivat, "Наш формат", "КнигоЛенд" и другие.

Как оформить выплату "еКнига"?

Чтобы получить 908 гривен, выполните следующие шаги:

Загрузите приложение Дія на смартфон;

Найдите услугу "еКнига" в меню;

Подайте заявку на получение средств;

Откройте специальную виртуальную карту "еКнига" в одном из банков-партнеров;

После одобрения заявки деньги поступят на карту в течение нескольких дней.

Что еще важно знать?

Срок действия: Средства нужно потратить в течение трех месяцев с момента зачисления на карту. Если деньги останутся неиспользованными, они автоматически вернутся в Украинский институт книги. Что можно купить: Средства предназначены исключительно для приобретения книг на украинском языке – бумажных, электронных или аудиокниг. Способы оплаты: Расчет производится безналично – бесконтактно через смартфон (NFC) на терминале в магазине или по реквизитам карты во время онлайн-покупки.

Какие еще соцвыплаты и помощь предоставляется в Украине?