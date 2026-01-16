Какая пенсия по инвалидности I группы?

Пенсия по инвалидности – это государственная выплата, которая назначается лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Пенсии назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (если инвалидность не с детства). Если же стажа нет, назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой обычно ниже.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы.

Какой размер пенсии по инвалидности I группы для военных?

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Если инвалидность приобретена в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины):

I группа – 100% сумм денежного обеспечения.

Если инвалидность приобретена в связи с прохождением военной службы:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата в 2025 году для лиц с инвалидностью вследствие войны была такая:

I группа – 16 847 гривен.

