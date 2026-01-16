Какая пенсия по инвалидности I группы?
Пенсия по инвалидности – это государственная выплата, которая назначается лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Пенсии назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (если инвалидность не с детства). Если же стажа нет, назначается социальная пенсия по инвалидности, размер которой обычно ниже.
Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах размера пенсии по возрасту:
- 100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы.
Какой размер пенсии по инвалидности I группы для военных?
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Если инвалидность приобретена в связи с выполнением обязанностей военной службы (защитой Родины):
- I группа – 100% сумм денежного обеспечения.
Если инвалидность приобретена в связи с прохождением военной службы:
- I группа – 70% сумм денежного обеспечения.
Минимальная пенсионная выплата в 2025 году для лиц с инвалидностью вследствие войны была такая:
- I группа – 16 847 гривен.
Что известно о пенсиях в Украине?
Для оформления пенсии по возрасту в 2026 году нужно подать заявление и необходимые документы, такие как паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовую книжку, диплом и другие.
Минимальная пенсия в 2026 году для граждан в возрасте 65 лет составит 3 458,8 гривны, а максимальная пенсия не будет превышать 25 950 гривен.
С 2026 года для получения пенсии нужно будет иметь не менее 15 лет страхового стажа, но без стажа можно получать государственную социальную помощь.
Социальная помощь определяется как разница между среднемесячным доходом на человека и прожиточным минимумом, который в 2026 году составит 2 595 гривен.