На які соцвиплати українці можуть претендувати у січні?

Зокрема перша частина коштів надходить після 15 числа, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

Річ у тім, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 та 28 числа кожного місяця. Зокрема 28 числа відбудеться нарахування та виплата допомоги тим, кому вона призначена або донарахована вже після 15 числа.

Розмір виплат при цьому залишається таким же, яким він і раніше:

2 тисячі гривень – на одну дорослу особу, яка стала ВПО;

3 тисячі гривень – на одну дитину або людину з інвалідністю та статусом ВПО.

Водночас українці можуть отримати виплати після 20 числа. Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Кошти передбачені для ветеранів та учасників бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років. Але за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Ветерани та ветеранки України можуть отримати 1 500 гривень щоквартально на спорт та відновлення:

тренажерні зали; спортивні секції; басейни тощо.

Дедлайн подання заявок – це 20 число на початку кожного кварталу. Тобто у січні, квітні, липні та жовтні.

Зверніть увагу! Використати допомогу слід до кінця кварталу, в якому її нарахували. Якщо людина цього не зробить, то гроші повернуться до відомства. Зокрема участь у програмі буде припинена, доки особа не подасть нову заяву.

Які ще виплати можуть отримати українці?