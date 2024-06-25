Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, которые являются основателями криптовалютной биржи Gemini, пожертвовали миллионы долларов на кампанию Дональда Трампа. Платеж они провели в биткоинах.

Стоит внимания Резкие колебания на рынке нефти: как изменились цены на Brent и WTI

Трамп получил 2 миллиона на предвыборную кампанию в биткоинах

Каждый из братьев Винклвоссов перевели в фонд Дональда Трампа по 15,47 биткоинов. То есть они профинансировали кампанию американского политика суммарно на 2 миллиона долларов.

Кроме того, Тайлер Уинклвосс написал в социальной сети X (в прошлом Twitter), что проголосует именно за Дональда Трампа на президентских выборах, которые состоятся в ноябре 2024 года. Бизнесмен также добавил, что администрация Байдена, по его мнению, "объявила войну криптовалютам", что якобы мешает внедрению инноваций, мешает налогоплательщикам и американской экономике.

Важно! Позиция Джо Байдена по криптоиндустрии также меняется. В частности, в конце мая стало известно, что члены команды Байдена начали обращаться к представителям криптоиндустрии, чтобы получить от них рекомендации по "криптосообществу и политике".

Заявления Трампа о криптовалютах

Весной 2024 года Дональд Трамп заявил, что не будет бороться с биткоином, если ему удастся выиграть на выборах президента США. Он добавил, что криптовалютой "очень много пользуются".

Интересно, что в мае Дональд Трамп сообщил, что финансово поддержать его предвыборную кампанию можно будет через криптовалюту. Сторонники кандидата могут выбрать среди ряда цифровых монет.

Однако всего несколько лет назад Трамп активно выступал против криптовалют. В частности, он говорил, что биткоин – это "афера против доллара США". Более того, бизнесмен и политик был крайне недоволен тем, что цифровая монета конкурирует с американским долларом.