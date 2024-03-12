Трамп начинает более позитивно относиться к биткоину, который фиксирует новые рекорды на рынке. На момент создания этого материала, курс цифровой монеты колеблется на уровне 72 тысяч долларов, согласно данным CoinMarketCap.

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Дональд Трамп изменил мнение о биткоине

Трамп даже заявил, что не будет бороться с биткоином, если ему удастся во второй раз стать президентом. Он, в частности, заявил, что криптовалютой "очень много пользуются". Выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Напомним, что Дональд Трамп ищет средства для своей кампании. Он даже встречался с Илоном Маском и другими донорами-республиканцами.

К теме! Впервые в 2024 году биткоин обновил свой исторический максимум на рынке. 6 марта криптовалюта подорожала до 69 202 долларов, установив новый рекорд.

Интересно, что в 2021 году Трамп говорил, что биткоин – это "афера против доллара США". Также политик и бизнесмен указывал, что недоволен тем, что цифровая монета конкурирует с американской валютой.

Второй пункт все еще беспокоит Трампа, поскольку он не хочет, чтобы люди отказывались от доллара. В то же время рыночная капитализация биткоина в более 1,4 триллиона долларов способствует изменению мнения политики относительно цифровой монеты.