Как изменилась стоимость нефти

Во вторник, 25 июня, контракты на нефть Brent упали в цене на 5 центов. Сырье торгуется на уровне 85,96 доллара за баррель. Торги в понедельник этот бренд нефти завершил с ростом на 0,9%.

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В то же время нефть West Texas Intermediate подешевела на 3 цента. Американское сырье торгуется на уровне 81,60 доллара за баррель информирует Reuters. По итогам предыдущей торговой сессии WTI подорожала на 1,1%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 85,90 доллара за баррель (- 0,13%)

Контракты WTI торгуются по цене 81,53 доллара за баррель (- 0,12%).

Согласно данным MarketWatch, что с января 2024 года нефть Brent подорожала почти на 10,17%, тогда как американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене на 14,13%.

Что влияет на рынок нефти

Во время торгов во вторник на рынке не зафиксировали значительных изменений, хотя предыдущую торговую сессию эталонные бренды нефти завершили со значительным ростом, чему способствовали ожидания увеличения спроса на топливо этим летом.

Однако инвесторы осторожно реагируют в преддверии выхода данных о потребительских ценах в США. При этом предыдущую неделю бренды нефти выросли примерно на 3%.

Напомним, что эксперты объяснили, сколько нефти осталось в недрах Земли. В частности, они рассказали, какие объемы сырья будут доступны для добычи в будущем.