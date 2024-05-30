Сообщают, что представители Байдена стремятся от игроков криптоиндустрии получить рекомендации по "криптосообществу и политике".

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Байден меняет мнение о секторе криптовалют

Источники добавляют, что заметили существенный "сдвиг" в отношении администрации Джо Байдена и его кампании по сектору криптовалют. Речь идет о новой готовности понимать цифровые активы и сообщество в целом.

Кроме того, сообщают, что в команде все больше понимают, что вопросы, связанные с криптовалютами, могут повлиять на выборы в США. По данным лиц, которые знакомы с ситуацией, предвыборная команда Байдена позвонила нескольким экспертам по криптовалютам. В частности, речь идет об определенных представителях индустрии, которым Джо Байден ранее отказывал.

Также указывают, что команда Джо Байдена начала сотрудничество с экспертами по цифровым активам вскоре после того, как криптозащитники выступили против плана действующей администрации наложить вето на отмену SAB 121. Этот шаг критикуют за то, что он может помешать финансовым учреждениям предоставлять услуги по хранению криптовалют.

Важно! Американцы будут выбирать нового президента США 5 ноября 2024 года. Это также будут 60-е выборы в первой экономике мира.

При чем здесь Трамп

Еще один фактор влияния – решение Дональда Трампа начать принимать пожертвования на свою предвыборную кампанию в криптовалюте. Об этом стало известно 22 мая, после публикации на официальном сайте бывшего лидера США. Финансово поддержать Трампа можно, используя достаточно разные цифровые монеты. Речь идет о биткоине, стейблкоине, Ethereum, Dogecoin, Solana и тому подобное.

Напомним, что ранее Трамп публично критиковал криптовалюты. Для примера, он заявлял, что биткойн – это "афера против доллара США".