Глава криптовалютных проектов Visa заявил, что аватары "CryptoPunks" стали "культурной иконой для криптосообщества". Кроме того, он добавил, что компания только начинает работать в этой сфере.
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Visa начинает свой путь в сфере NFT
Компания Visa заплатила за цифровые аватары на основе NFT 150 тысяч долларов. Для оплаты платежная система выбрала криптовалюту Ethereum. Покупка была организована в рамках федерального банка цифровых активов Anchorage.
Мы думаем, что NFT будут играть важную роль в будущем торговли, социальных сетей, развлечений и коммерции,
– отметил Кай Шеффилд.
NFTЭто невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалют. Эти активы существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.
Шеффилд добавил, что компания решила изучить требования к инфраструктуре для мирового бренда для приобретения, хранения и использования NFT, чтобы помочь своим клиентам и партнерам присоединиться к этой сфере.
Visa начинает работать в сфере NFT / Фото Unsplash
Интересные новости рынка NFT:
- С помощью технологии NFT продают совершенно разные вещи: картины, автомобили, произведения искусства. Лотом одного аукциона стала настоящая киевская квартира.
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В целом они обращают внимание на искусство. Украина даже входит в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть сторонники этой технологии. В частности, реперка Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".
- Художник из Австралии Bosslogic решил отметить успехи Месси и создал NFT-колекцию "The Messiverse".
- В начале мая рынок NFT лопнул. Продажи упали на 90%. По данным экспертов, пузырь NFT продержался около 4 месяцев.