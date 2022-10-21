Сделал это инвестор в недвижимость Адам Слипакофф. Он приобрел дом с тремя спальнями в Южной Каролине, который оценили в 175 тысяч долларов.

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За реализацию сделки по приобретению дома отвечало подразделение агентства недвижимости Roofstock on Chain, отвечающий за сектор Web3 (концепция новой итерации развития Интернета).

Интересно! После полномасштабного нападения России на Украину был создан еще один фронт, одним из главных элементов которого является именно технология NFT. В мире и Украине продавали разнообразные цифровые предметы для поддержки нашей страны.

Эта компания в первый раз оформила продажу объекта недвижимости с помощью технологии NFT. По словам директора по блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, это важное событие в сфере недвижимости.

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Эта технология гарантирует уникальность файла.

Адам Слипакофф добавил, что он смог приобрести дом, полностью застрахованный и готовый к сдаче в аренду благодаря одному клику. На самом деле, продажа недвижимости с помощью технологии NFT не новость. Например, в Киеве именно так продали квартиру. Были и такие сделки: