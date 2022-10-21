Сделал это инвестор в недвижимость Адам Слипакофф. Он приобрел дом с тремя спальнями в Южной Каролине, который оценили в 175 тысяч долларов.
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В США купили здание в формате NFT
За реализацию сделки по приобретению дома отвечало подразделение агентства недвижимости Roofstock on Chain, отвечающий за сектор Web3 (концепция новой итерации развития Интернета).
Эта компания в первый раз оформила продажу объекта недвижимости с помощью технологии NFT. По словам директора по блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, это важное событие в сфере недвижимости.
Что такое NFTЭто невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Эта технология гарантирует уникальность файла.
Адам Слипакофф добавил, что он смог приобрести дом, полностью застрахованный и готовый к сдаче в аренду благодаря одному клику. На самом деле, продажа недвижимости с помощью технологии NFT не новость. Например, в Киеве именно так продали квартиру. Были и такие сделки:
- Украинцы тоже активно зарабатывают на NFT. В общем, они обращают внимание на искусство. Украина даже входит в пятерку лидеров.
- Среди украинских знаменитостей тоже есть поклонники этой технологии. В частности, певица Alyona Alyona продала свой хит "GALAS".