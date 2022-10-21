Сделал это инвестор в недвижимость Адам Слипакофф. Он приобрел дом с тремя спальнями в Южной Каролине, который оценили в 175 тысяч долларов.

Обратите внимание Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

В США купили здание в формате NFT

За реализацию сделки по приобретению дома отвечало подразделение агентства недвижимости Roofstock on Chain, отвечающий за сектор Web3 (концепция новой итерации развития Интернета).

Эта компания в первый раз оформила продажу объекта недвижимости с помощью технологии NFT. По словам директора по блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, это важное событие в сфере недвижимости.

Что такое NFT

Это невзаимозаменяемые токены, работающие на блокчейне. Эта технология гарантирует уникальность файла.

Адам Слипакофф добавил, что он смог приобрести дом, полностью застрахованный и готовый к сдаче в аренду благодаря одному клику. На самом деле, продажа недвижимости с помощью технологии NFT не новость. Например, в Киеве именно так продали квартиру. Были и такие сделки: