Лотом на аукционе стал трек "GALAS". Песня была создана в соавторстве с канадским исполнителем Dax.

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Аlyona Аlyona продала "GALAS" на NFT-аукционе

Песню ушла с молотка за 2,775 Ethereum или 7750 долларов. Кроме трека победитель аукциона также получил обложку этого лота и два пожизненных билеты на все сольные концерты Аlyona Аlyona.

Релиз трека "GALAS" состоялся 8 апреля. В песне смелая реперка рассказала о хайпе и хейте, с которыми она столкнулась в жизни. "GALAS" является одним из самых популярных треков международного альбома украинки.

NFT (невзаимозаменяемые токены) Это новая категория криптовалюта, где каждая монетка полностью уникальной. То есть, обменять одну монету на другую невозможно.

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