Лотом на аукционе стал трек "GALAS". Песня была создана в соавторстве с канадским исполнителем Dax.
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Аlyona Аlyona продала "GALAS" на NFT-аукционе
Песню ушла с молотка за 2,775 Ethereum или 7750 долларов. Кроме трека победитель аукциона также получил обложку этого лота и два пожизненных билеты на все сольные концерты Аlyona Аlyona.
NFT (невзаимозаменяемые токены)Это новая категория криптовалюта, где каждая монетка полностью уникальной. То есть, обменять одну монету на другую невозможно.
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