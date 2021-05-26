Платформа Propy использует технологию блокчейн с целью упростить продажу недвижимости в реальном мире, создав концепцию смарт-контрактов.

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Квартиру в Киеве продадут на NFT-аукционе

Аукцион будет длиться всего 24 часа. Согласно данным Propy, цена лота-квартиры стартует с 20 тысяч долларов в цифровой валюте. Лицо, которое приобретет квартиру, получит доступ к:

бумагам на передачу права собственности,

NFT-токен арта художника граффити Chizz из Киева, который нарисован в квартире,

фотографии квартиры.

Квартиру в Киеве продадут на NFT-аукционе / Фото Propy

Главная цель этого мероприятия – доказать, что законно и реально продать квартиру с помощью NFT. Мероприятие запланировано на 8 июня .

NFT (невзаимозаменяемые токены) Это отдельная категория криптовалюта, где каждая монетка полностью уникальной. То есть, вы не сможете обменять одну на другую, как, например, купюру номиналом 50 гривен на такую ​​же купюру.

Эта NFT войдет в историю. Для Propy - это важная веха в привлечении конструкции технологии блокчейн и невзаимозаменяемых токенов (NFT) для осуществления "самоуправляющихся" сделок с недвижимостью и участия в децентрализованной финансовой экономике,

– заявила генеральный директор Наталья Караянова.

Сейчас владельцем квартиры в Киеве является основатель хедж-фонда Arrington XRP Capital Майкл Аррингтон. Победитель аукциона станет получит статус нового владельца помещения после того,как заполнит реквизиты KYC.