Зробив це інвестор у нерухомість Адам Сліпакофф. Він придбав будинок з трьома спальнями у Південній Кароліні, який оцінили у 175 тисяч доларів.
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У США купили будинок у форматі NFT
За реалізацію угоди з придбання будинку відповідав підрозділ агентства нерухомості Roofstock on Chain, який відповідає за сектор Web3 (концепція нової ітерації розвитку Вебу).
Ця компанія вперше оформила продаж об'єкта нерухомості з допомогою технології NFT. За словами директор з блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, це важлива подія у сфері нерухомості.
Що таке NFTЦе невзаємозамінні токени, які працюють на блокчейні. Ця технологія є гарантією унікальності файлу.
Адам Сліпакофф додав, що він зміг придбати будинок, який повністю застрахований та готовий до здачі в оренду завдяки одному кліку. Насправді продаж нерухомості з допомогою технології NFT не новина. Для прикладу, у Києві саме так продали квартиру. Були й такі угоди:
- Українці теж активно заробляють на NFT. Загалом вони звертають увагу на мистецтво. Україна навіть входить до п'ятірки лідерів.
- Серед українських знаменитостей теж є прихильники цієї технології. Зокрема, реперка Alyona Alyona продала свій хіт "GALAS".