Зробив це інвестор у нерухомість Адам Сліпакофф. Він придбав будинок з трьома спальнями у Південній Кароліні, який оцінили у 175 тисяч доларів.

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У США купили будинок у форматі NFT

За реалізацію угоди з придбання будинку відповідав підрозділ агентства нерухомості Roofstock on Chain, який відповідає за сектор Web3 (концепція нової ітерації розвитку Вебу).

Цікаво! Після повномасштабного нападу Росії на Україну створили ще один фронт, одним із головних елементів якого є саме технологія NFT. У світі та Україні продавали різноманітні цифрові предмети задля підтримки нашої країни.

Ця компанія вперше оформила продаж об'єкта нерухомості з допомогою технології NFT. За словами директор з блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, це важлива подія у сфері нерухомості.

Що таке NFT Це невзаємозамінні токени, які працюють на блокчейні. Ця технологія є гарантією унікальності файлу.

Адам Сліпакофф додав, що він зміг придбати будинок, який повністю застрахований та готовий до здачі в оренду завдяки одному кліку. Насправді продаж нерухомості з допомогою технології NFT не новина. Для прикладу, у Києві саме так продали квартиру. Були й такі угоди: