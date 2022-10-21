Зробив це інвестор у нерухомість Адам Сліпакофф. Він придбав будинок з трьома спальнями у Південній Кароліні, який оцінили у 175 тисяч доларів.

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У США купили будинок у форматі NFT

За реалізацію угоди з придбання будинку відповідав підрозділ агентства нерухомості Roofstock on Chain, який відповідає за сектор Web3 (концепція нової ітерації розвитку Вебу).

Ця компанія вперше оформила продаж об'єкта нерухомості з допомогою технології NFT. За словами директор з блокчейну Roofstock on Chain Джеффа Томпсона, це важлива подія у сфері нерухомості.

Що таке NFT

Це невзаємозамінні токени, які працюють на блокчейні. Ця технологія є гарантією унікальності файлу.

Адам Сліпакофф додав, що він зміг придбати будинок, який повністю застрахований та готовий до здачі в оренду завдяки одному кліку. Насправді продаж нерухомості з допомогою технології NFT не новина. Для прикладу, у Києві саме так продали квартиру. Були й такі угоди: