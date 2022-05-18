В последние годы технология NFT привлекает все больше внимания. Речь идет о типе цифрового актива, который работает на базе блокчейна и позволяет получить право собственности. Кроме того, каждый NFT – уникальный цифровой предмет.

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Это могут быть картинки, видео, твиты, мемы и т.д. После нападения России на Украину в виртуальном мире был создан еще один фронт, одним из главных элементов которого является именно NFT.

Символ несокрушимости Украины в формате NFT

Министерство цифровой трансформации объединилось с украинскими разработчиками видеоигр и цифровыми художниками для того, чтобы помочь Украине. Среди них создатели видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt. Совместно они создали NFT-коллекцию "Avatars for Ukraine".

Начало аукциона NFT-коллекции, элементами которой стали 70 элементов-символов несокрушимости и борьбы украинцев, запланировано на 19 мая. Поможет с этим платформа NFT-музея MetaHistory. Все средства, вырученные от продажи коллекции Avatars for Ukraine, передадут на гуманитарную помощь для украинских защитников, сообщает Минцифры.

Интересно! Официальный сайт MetaHistory информирует, что главные цели проекта – сохранить память о событиях в Украине, распространять правдивую информацию и собирать средства для поддержки Украины. На момент создания этого материала музей сумел собрать 271,78 Ethereum или 533 128 долларов.

Слова президента, которые не говорил никто

В Хмельницкой области арткоманда "Присутність" также создала интересный NFT-проект, главным героем которого стал действующий президент Украины Владимир Зеленский. Основатель агентства Александр Владыка в комментарии 24 каналу рассказал, что это их первый опыт работы с технологией NFT.

Главным художником и создателем цифрового сборника "mr.President" является Лиза Обуховская. В общей сложности цифровая коллекция насчитывает 10 тысяч уникальных картинок с украинским гарантом в разных образах. К тому же авторы имели целью показать, что президентом может быть каждый, просто в это сложное время им является Владимир Зеленский.

Он говорил слова, которые не говорил ни один президент Украины.

– объяснил он выбор главного героя для NFT-коллекции.

Александр Владыка добавил, что экономика этого проекта разделена на два вида: до окончания войны, которую начала Россия, они будут перечислять 90% полученных средств на нужды украинского народа и животных, а 10% – оставлять на дальнейшее развитие.

Главное направление – это гуманитрная помощь. Однако после окончания войны план следующий: 50% от вырученных средств передать на поддержку Украины . На этом команда не планирует останавливаться и готовит еще один NFT-проект UFreedom, с помощью которого авторы стремятся осветить идею борьбы за свободу в Украине.

Поддержка Мадонны

Поддержать Украину решила и всемирно известная певица Мадонна. Для этого она тоже выбрала NFT. Певица в коллаборации с цифровым художником Beeple из США создала NFT-коллекцию из трех видеороликов. Проект получил название "Mother Of Creation".

Важно! В твиттере Мадонна сообщила, что все вырученные средства они передадут трем некоммерческим организациям, которые помогают женщинам и детям по всему миру.

Одной из них стала The Voices of Children Foundation – организация, помогающая детям, пострадавшим от российской войны в Украине. Речь идет о психологической поддержке. Фонд уже отреагировал на заявление Мадонны.

Мы очень благодарны! Представьте, Мадонна собирает средства для The Voices of Children. Да, та самая Мадонна, которую вы все знаете десятилетиями. Теперь она рассказывает миру о жестокости российских захватчиков в Украине,

– говорится в твитере организации.

Сохранение культурного наследия

В Украине создали проект под названием "We beleive", цель которого собрать средства на восстановление объектов культурного наследия, пострадавших в результате военной агрессии России. За реализацией этой инициативы стоят Минкульт, Госагентство по искусствам и художественному образованию и коммуникационное агентство Postmen.

В рамках этого проекта создали коллекцию писанок в формате NFT на блокчейне Ethereum. Вдохновением для этого собрания стали города Украины, сопротивляющиеся российскому нашествию. Каждая цифровая писанка уникальна, ведь на каждом объекте изображены орнаменты, присущие определенному региону Украины. Все полученные средства, вырученные с помощью NFT-коллекции, перечислят на специальный счет украинского Минкульта.

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