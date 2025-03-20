Венгерская нефтяная компания сообщила об открытии нового месторождения

Венгрия работает над уменьшением энергетической зависимости от импорта. Следствием этого стало то, что нефтегазовая компания MOL обнаружила новое месторождение нефти вблизи Шомогисамсона на западе Венгрии.

Сколько баррелей способна производить новая скважина в Венгрии

Новое месторождение в Венгрии подтверждает потенциал страны для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу MOL.

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Известно, что старт бурения новой скважины начался 25 ноября 2024 года, а завершилось все 25 декабря того же года. Таким образом, нефть было найдет на глубине 1 250 метров.

Есть ожидания, что скважина будет производить 1 200 баррелей нефти ежедневно. Ее будут транспортировать танкерами на Дунайский НПЗ в Сазхаломбатти.

В MOL сообщают, что открытие скважины является доказательством дальнейшего потенциала добычи углеводородов в Венгрии. Кроме того, компания имеет амбициозные инвестиционные планы в области, ведь на следующие 5 лет планируется инвестировать около 150 миллиардов форинтов в добычу нефти и газа в Венгрии.