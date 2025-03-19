Мировые цены на нефть на сегодня
В среду, 19 марта, нефть вернулась к обесцениванию после разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Актуально На кону миллиардные запасы: сосед Украины будет искать новые нефтяные месторождения
В частности, рынок реагирует на то, что Россия согласилась на предложение США, что Москва и Киев временно прекращают атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга. В результате это может привести к увеличению объемов российской нефти на мировых рынках.
Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent упала на 19 центов или на 0,3%. Сорт нефти торгуется на уровне 70,37 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 20 центов или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 66,70 доллара за баррель.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 70,20 доллара за баррель (- 0,51%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 66,54 доллара за баррель (- 0,54%).