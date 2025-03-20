Сколько баррелей способна производить новая скважина в Венгрии

Новое месторождение в Венгрии подтверждает потенциал страны для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу MOL.

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Известно, что старт бурения новой скважины начался 25 ноября 2024 года, а завершилось все 25 декабря того же года. Таким образом, нефть было найдет на глубине 1 250 метров.

Есть ожидания, что скважина будет производить 1 200 баррелей нефти ежедневно. Ее будут транспортировать танкерами на Дунайский НПЗ в Сазхаломбатти.

В MOL сообщают, что открытие скважины является доказательством дальнейшего потенциала добычи углеводородов в Венгрии. Кроме того, компания имеет амбициозные инвестиционные планы в области, ведь на следующие 5 лет планируется инвестировать около 150 миллиардов форинтов в добычу нефти и газа в Венгрии.