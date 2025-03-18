Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 18 марта, эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Рынок реагирует на нестабильность на Ближнем Востоке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, цены на нефть растут на фоне новостей о стимулировании экономики Китая. Для понимания, Китай – это один из топовых импортеров нефти в мире. В то же время были факторы, которые сдерживали рост цен на нефть:

Таможенная политика Дональда Трампа;

Переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией;

Опасения относительно перспектив глобальной экономики.

Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 17 центов или на 0,2%. Сорт нефти торгуется на уровне 71,24 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 11 центов или на 0,2%. Американская нефть сейчас стоит 67,72 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: