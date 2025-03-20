Скільки барелів здатна виробляти нова свердловина в Угорщині

Нове родовище в Угорщині підтверджує потенціал країни для подальшого розвитку нафтогазової галузі, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу MOL.

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Відомо, що старт буріння нової свердловини почався 25 листопада 2024 року, а завершилося все 25 грудня того ж року. Таким чином, нафту було знайде на глибині 1 250 метрів.

Є очікування, що свердловина вироблятиме 1 200 барелів нафти щодня. Її транспортуватимуть танкерами на Дунайський НПЗ у Сазхаломбатті.

У MOL повідомляють, що відкриття свердловини є доказом подальшого потенціалу видобутку вуглеводнів в Угорщині. Крім того, компанія має амбітні інвестиційні плани в галузі, адже на наступні 5 років планується інвестувати близько 150 мільярдів форинтів у видобуток нафти та газу в Угорщині.