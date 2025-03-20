Доля импорта российской нефти для Индии

Известно, что Индия импортировала около 3 миллионов тонн нефти, это где-то 74 тысячи баррелей в сутки, с апреля 2024 года по март 2025 года. И если раньше доля российского импорта составляла 14% – 16% от общего объема, то за этот период российская нефть составила более половины, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Зато доля ОАЭ на индийском рынке упала до 20%. Это почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Даже несмотря на санкции Запада, индийские нефтепереработчики продолжают покупать российскую нефть со скидками. Поэтому тонна российской нефти стоит на 14 – 15 долларов меньше чем ближневосточная, а это стимулирует спрос на нее.

Заметьте! Многие аналитики склонны считать, что даже если санкции США в отношении России будут ослаблены, то азиатские страны будут оставаться основными покупателями российской нефти.