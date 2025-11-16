Три страны контролируют мировой рынок алмазов: кто возглавляет рейтинг
- Россия, Ботсвана, Ангола и Канада являются крупнейшими производителями алмазов, с Россией – на возглавляет рейтинг.
- Индия является крупнейшим импортером необработанных алмазов, контролируя 40% мирового импорта по объему.
Несмотря на санкции Россия сохраняет позицию ведущего мирового производителя необработанных алмазов. Немало алмазов добывают в Ботсване и Анголе. Кроме того, Канада входит в число крупнейших производителей драгоценных камней.
Где в мире больше всего добывают алмазов?
Согласно данным Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 год, Россия произвела более 37 миллиона карат алмазов, а это примерно 34,5% мирового производства, передает 24 Канал.
Ботсвана занимает второе место с показателем 18,13 миллиона карат (16,8%), зато Ангола добыла 14,03 миллиона карат, или 13% мирового объема.
А такие страны, как Канада, занявшая 4 место в списке, произвела 13,32 миллиона карат (12,35%).
Интересно! Индия остается крупнейшим импортером необработанных алмазов, контролируя почти 40% мирового импорта по объему и 39% по стоимости. А вот Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) импортируют где-то 29% по объему и 24% по стоимости.
Кроме того, по данным Statista, запасы драгоценных камней (промышленные запасы алмазов) в России оценивают в примерно 990 миллионов карат.
В Ботсване запасы составляют 250 миллионов каратов, а в Анголе – 150 миллионов каратов. Зато в Конго запасы составляют 150 миллионов каратов, в Южной Африке – 85 миллионов каратов.
Что такое карат: это единица измерения массы для драгоценных камней, один карат составляет 200 миллиграммов.
Сколько стоит один из самых редких бриллиантов?
Ярко-голубой бриллиант Oppenheimer Blue был продан на аукционе Christie's за более 50 миллионов долларов, что на то время было рекордной ценой. Вес драгоценного камня составил 14,62 карата.
Еще раньше самым дорогим в мире бриллиантом считался Blue Moon, вес которого составлял 12,03 карата, а стоимость – более 48 миллионов долларов.
Например, цена бриллиантовой броши Наполеона с овальным бриллиантом весом 13,04 карата была продана на аукционе Sotheby's за 3,5 миллиона швейцарских франков (примерно 4,4 миллиона долларов).