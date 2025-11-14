Что известно о броши Наполеона?
Сейчас стоимость броши оценили в 3,5 миллиона швейцарских франков (согласно нынешнему курсу, это примерно 4,4 миллиона долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
Важная информация об этой броши:
- эта брошь, украшена овальным бриллиантом весом 13,04 карата;
- вокруг основного камня, установлено еще 100 бриллиантов меньшего размера.
Интересно! Сначала стоимость этой броши оценивали в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов). Окончательная цена (без комиссии) составила – 2,85 миллиона франков.
Аукционный дом утверждает, что эта брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в тележках, которые застряли на болотистых дорогах во время его бегства из под Ватерлоо. Напомним, тогда наполеоновские войска бежали от:
- британского войска герцога Веллингтона;
- сил прусской армии под предводительством фельдмаршала Блюхера.
В течение нескольких веков эта брошь принадлежала немецкой династии Гогенцоллернов. Затем – стала частью частной коллекции.
Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение от, возможно, самой известной французской исторической фигуры, я не удивлен, что драгоценность достигла этой величественной суммы,
– сказал управляющий директор 77 Diamonds Тобиас Корминд.
Какие еще интересные украшения реализовывают сейчас?
На этом же аукционе был продан берилл, который Наполеон, предположительно, носил во время коронации. Вес этого камня более 132 карата. Ушел с молотка берилл за 838 000 франков.
Как сообщает AP, на аукционе также был продан уникальный голубой бриллиант Mellon Blue. Его продали за 20,5 миллионов швейцарских франков.