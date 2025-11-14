Что известно о броши Наполеона?

Сейчас стоимость броши оценили в 3,5 миллиона швейцарских франков (согласно нынешнему курсу, это примерно 4,4 миллиона долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Важная информация об этой броши:

эта брошь, украшена овальным бриллиантом весом 13,04 карата;

вокруг основного камня, установлено еще 100 бриллиантов меньшего размера.

Интересно! Сначала стоимость этой броши оценивали в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов). Окончательная цена (без комиссии) составила – 2,85 миллиона франков.

Аукционный дом утверждает, что эта брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в тележках, которые застряли на болотистых дорогах во время его бегства из под Ватерлоо. Напомним, тогда наполеоновские войска бежали от:

британского войска герцога Веллингтона;

сил прусской армии под предводительством фельдмаршала Блюхера.

В течение нескольких веков эта брошь принадлежала немецкой династии Гогенцоллернов. Затем – стала частью частной коллекции.

Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение от, возможно, самой известной французской исторической фигуры, я не удивлен, что драгоценность достигла этой величественной суммы,

– сказал управляющий директор 77 Diamonds Тобиас Корминд.

