Что известно о броши Наполеона?

Сейчас стоимость броши оценили в 3,5 миллиона швейцарских франков (согласно нынешнему курсу, это примерно 4,4 миллиона долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Важная информация об этой броши:

  • эта брошь, украшена овальным бриллиантом весом 13,04 карата;
  • вокруг основного камня, установлено еще 100 бриллиантов меньшего размера.

Интересно! Сначала стоимость этой броши оценивали в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов). Окончательная цена (без комиссии) составила – 2,85 миллиона франков.

Аукционный дом утверждает, что эта брошь была найдена среди личных вещей Наполеона в тележках, которые застряли на болотистых дорогах во время его бегства из под Ватерлоо. Напомним, тогда наполеоновские войска бежали от:

  • британского войска герцога Веллингтона;
  • сил прусской армии под предводительством фельдмаршала Блюхера.

В течение нескольких веков эта брошь принадлежала немецкой династии Гогенцоллернов. Затем – стала частью частной коллекции.

Учитывая недавнее ограбление Лувра и происхождение от, возможно, самой известной французской исторической фигуры, я не удивлен, что драгоценность достигла этой величественной суммы,
– сказал управляющий директор 77 Diamonds Тобиас Корминд.

Какие еще интересные украшения реализовывают сейчас?

  • На этом же аукционе был продан берилл, который Наполеон, предположительно, носил во время коронации. Вес этого камня более 132 карата. Ушел с молотка берилл за 838 000 франков.

  • Как сообщает AP, на аукционе также был продан уникальный голубой бриллиант Mellon Blue. Его продали за 20,5 миллионов швейцарских франков.