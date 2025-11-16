Где в мире больше всего добывают алмазов?

Согласно данным Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 год, Россия произвела более 37 миллиона карат алмазов, а это примерно 34,5% мирового производства, передает 24 Канал.

Ботсвана занимает второе место с показателем 18,13 миллиона карат (16,8%), зато Ангола добыла 14,03 миллиона карат, или 13% мирового объема.

А такие страны, как Канада, занявшая 4 место в списке, произвела 13,32 миллиона карат (12,35%).

Интересно! Индия остается крупнейшим импортером необработанных алмазов, контролируя почти 40% мирового импорта по объему и 39% по стоимости. А вот Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) импортируют где-то 29% по объему и 24% по стоимости.

Кроме того, по данным Statista, запасы драгоценных камней (промышленные запасы алмазов) в России оценивают в примерно 990 миллионов карат.

В Ботсване запасы составляют 250 миллионов каратов, а в Анголе – 150 миллионов каратов. Зато в Конго запасы составляют 150 миллионов каратов, в Южной Африке – 85 миллионов каратов.

Что такое карат: это единица измерения массы для драгоценных камней, один карат составляет 200 миллиграммов.

Сколько стоит один из самых редких бриллиантов?