Три країни контролюють світовий ринок алмазів: хто очолює рейтинг
- Росія, Ботсвана, Ангола та Канада є найбільшими виробниками алмазів, з Росією – на очолює рейтинг.
- Індія є найбільшим імпортером необроблених алмазів, контролюючи 40% світового імпорту за обсягом.
Попри санкції Росія зберігає позицію щодо провідного світового виробника необроблених алмазів. Чимало алмазів видобувають в Ботсвані та Анголі. Крім того, Канада входить до числа найбільших виробників дорогоцінного каміння.
Де у світі найбільше добувають алмазів?
Відповідно до даних Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 рік, Росія виробила понад 37 мільйона карат алмазів, а це приблизно 34,5% світового виробництва, передає 24 Канал.
Ботсвана посідає друге місце з показником 18,13 мільйона карат (16,8%), натомість Ангола видобула 14,03 мільйона карат, або 13% світового обсягу.
А такі країни, як Канада, що посіла 4 місце у списку, виробила 13,32 мільйона карат (12,35%).
Цікаво! Індія залишається найбільшим імпортером необроблених алмазів, контролюючи майже 40% світового імпорту за обсягом та 39% за вартістю. А от Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) імпортують десь 29% за обсягом та 24% за вартістю.
Крім того, за даними Statista, запаси дорогоцінного каміння (промислові запаси алмазів) в Росії оцінюють в приблизно 990 мільйонів каратів.
У Ботсвані запаси становлять 250 мільйонів каратів, а в Анголі – 150 мільйонів каратів. Натомість в Конго запаси становлять 150 мільйонів каратів, у Південній Африці – 85 мільйонів каратів.
Що таке карат: це одиниця вимірювання маси для дорогоцінного каміння, один карат становить 200 міліграмів.
Скільки коштує один із найрідкісніших діамантів?
Яскраво-блакитний діамант Oppenheimer Blue був проданий на аукціоні Christie's за понад 50 мільйонів доларів, що на той час було рекордною ціною. Вага дорогоцінного каменю склала 14,62 карата.
Ще раніше найдорожчим у світі діамантом вважався Blue Moon, вага якого становила 12,03 карата, а вартість – понад 48 мільйонів доларів.
Наприклад, ціна діамантової брошки Наполеона з овальним діамантом вагою 13,04 карата була продано на аукціоні Sotheby's за 3,5 мільйона швейцарських франків (приблизно 4,4 мільйона доларів).