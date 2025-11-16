Три країни контролюють світовий ринок алмазів: хто очолює рейтинг

Попри санкції Росія зберігає позицію щодо провідного світового виробника необроблених алмазів. Чимало алмазів видобувають в Ботсвані та Анголі. Крім того, Канада входить до числа найбільших виробників дорогоцінного каміння.

Де у світі найбільше добувають алмазів?

Відповідно до даних Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 рік, Росія виробила понад 37 мільйона карат алмазів, а це приблизно 34,5% світового виробництва, передає 24 Канал.

Ботсвана посідає друге місце з показником 18,13 мільйона карат (16,8%), натомість Ангола видобула 14,03 мільйона карат, або 13% світового обсягу.

А такі країни, як Канада, що посіла 4 місце у списку, виробила 13,32 мільйона карат (12,35%).

Цікаво! Індія залишається найбільшим імпортером необроблених алмазів, контролюючи майже 40% світового імпорту за обсягом та 39% за вартістю. А от Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) імпортують десь 29% за обсягом та 24% за вартістю.

Крім того, за даними Statista, запаси дорогоцінного каміння (промислові запаси алмазів) в Росії оцінюють в приблизно 990 мільйонів каратів.

У Ботсвані запаси становлять 250 мільйонів каратів, а в Анголі – 150 мільйонів каратів. Натомість в Конго запаси становлять 150 мільйонів каратів, у Південній Африці – 85 мільйонів каратів.

Що таке карат: це одиниця вимірювання маси для дорогоцінного каміння, один карат становить 200 міліграмів.

Скільки коштує один із найрідкісніших діамантів?