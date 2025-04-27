Добывают ли алмазы в Украине

В Украине на сегодня нет ни одного объекта, где добывают алмазы. Для примера, карьеров или шахт, информирует 24 Канал.

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Однако геологи заявили, что необходимые минералы обнаружили в украинских недрах. По их словам, речь идет о достаточно большом количестве. Более того, единичные экземпляры кристаллов находили в нескольких областях Украины, например Донецкой и Хмельницкой.

Что такое алмаз Это самый твердый минерал, кристаллическая форма чистого углерода с уникальными свойствами прозрачности, твердости, упругости, устойчивости к агрессивным средам. Это также самый популярный драгоценный камень в мире.

В то же время наиболее перспективным месторождением алмазов в Украине расположено в Кировоградской области. Геологи также отмечали, что минералы могут быть в Николаевской и Волынской областях. Напомним, что в Украине есть достаточно большие запасы золота. Золоторудный потенциал Украины оценивается в более 3000 тонн.

Обратите внимание! Крупнейшие месторождения по добыче алмазов в мире расположены в России, Ботсване, Конго, Австралии, Канаде, Южной Африке, Анголе и т.д., по данным Times of India.