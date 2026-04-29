Почему поднялись цены на медь?

Перед ожидающимся в пятницу Днем труда, китайские производители активно пополняли запасы меди, сообщает Bloomberg.

Также такой рост цены меди объясняется восстановлением после падения, что произошло накануне. Заметим, за последние 4 сессии этот металл упал почти на 3%.

Масштабные меры китайских властей по выставлению счет-фактур могут сократить спотовую торговлю медью и замедлить более широкое сокращение запасов на ведущем мировом рынке металлов,

– указывает аналитик Cofco Futures Co Сюй Ваньцю.

Сейчас рынок продолжает ориентироваться преимущественно именно на последствия войны в Иране. Ведь ситуация на Ближнем Востоке не улучшается.

Обратите внимание! На Лондонской бирже, по состоянию на 11:10 утра по местному времени стоимость меди выросла на 0,2%. Этот металл достиг – 13 065 долларов за тонну.

Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на медь?

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Несмотря на условное прекращение огня, Ормузский пролив остается заблокированным. Причем, США настроены продолжать блокаду и в дальнейшем, сообщает Bloomberg.

Благодаря этому, американское правительство стремится надавить на Тегеран. Нужно понимать, что:

Иран блокирует Ормуз полностью;

а вот США – лишь иранские порты, заставляя Тегеран накапливать нефть и, в перспективе, – сокращать ее добычу.

Блокировка Ормузского пролива это глобальная проблема. В частности, она создает риск роста инфляции.

Несмотря на такую сложную ситуацию, аналитики все же имеют оптимистичные ожидания относительно меди, ведь:

существует ограничение поставок;

спрос на этот металл растет, в частности, на фоне развития технологий.

Перспектива перемещения металла в США для предотвращения риска тарифов, дальнейшее падение акций на фьючерсной бирже в Шанхае и связанные с войной перебои в цепочке поставок таких ресурсов, как сера, – все это может быть выгодным для меди,

– отмечает руководитель отдела опционов на базовые металлы в Sucden Financial Пьер-Аликс Фавилье.

