Где есть медь в Украине?

Основным источником добычи этого металла являются медные руды, а в природе медь встречается в виде самородной и в форме более 200 минералов, передает 24 Канала со ссылкой на Институт геологии.

В то же время наиболее важными для промышленного использования являются сульфидные и окисленные минералы. На территории Украины известно о более 150 рудопроявлений меди, но ни одно из них пока не разрабатывается промышленно.

К перспективным регионам по залежам меди входят Украинский щит, Волыно-Подольская плита, Днепровско-Донецкая впадина и Карпаты.

В Житомирской области, а именно в пределах Украинского щита, важными являются медно-колчеданные месторождения, в частности Прутовское проявление.

А в пределах Среднеприднепровского мегаблока и зоны Криворожско-Кременчугского разлома встречаются многочисленные локализации медного оруденения.

В пределах Волыно-Подольской плиты медная минерализация связана с волынской серией венда, где выделено до 11 минерализованных горизонтов. Прогнозные ресурсы Изинского, Кухотского, Рафаловского и Шепетовского месторождений оцениваются в 25 миллионов тонн меди.

В Днепровско-Донецкой впадине значительный интерес представляют Зеньковское и Берестянское месторождения. Также медь локализуется в пределах Донецкой области, в частности в Марьинском месторождении. где прогнозируемые ресурсы региона превышают 1 миллион тонн.

В Карпатском регионе медистые сланцы и песчаники известны среди меловых, палеоген-неогеновых и красноцветных толщ, залегающих в Дуклянско-Черногорской, Скибовой зоне и Предкарпатском прогибе.

Как выглядит медь: это мягкий ковкий металл желто-красного цвета. Медь известна человечеству еще с IV тысячелетия до нашей эры. При обычных условиях медь не меняет своих свойств при контакте с воздухом. Также химически медь не реагирует с водой и устойчива к действию многих кислот.

Обратите внимание! Медные руды входят в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, утвержденного постановлением Кабмина от 12 декабря 1994 года, как руды цветных металлов.

Что известно о залежах других важных металлов в недрах Украины?