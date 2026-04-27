Как Монетный двор США связан с наркокартелями?

Указанные территории контролируются именно наркокартелем Clan del Golfo, сообщает New York Times.

Нужно понимать, что американским законодательством установлено, какое золото может использовать Монетный двор США для изготовления инвестиционных монет. Сейчас там такие требования:

должно использоваться исключительно золото американского происхождения;

учреждение утверждает, что оно закупает именно отечественный металл.

В то же время информация из баз данных указывает на другое. Ведь поставщики Монетного двора импортировали тонны золота из других стран. Затем иностранный металл перемешивали с американским.

В течение десятилетий руководители Монетного двора использовали логическую гимнастику, чтобы называть иностранное золото американским. Они покупали материалы происхождением из Демократической Республики Конго, в мексиканских ломбардах и через южноамериканских брокеров,

– говорится в расследовании.

К тому же стоит отметить интересную деталь. Можно заметить, что в отчете федерального надзорного органа за 2024 год указано об отсутствии проверок происхождения золота у поставщиков в течение последних 20 лет.

Интересно! Журналист-расследователь установил контакт с техасским посредником. Именно этот источник указал на то, что 2 его крупнейшие клиенты это поставщики Монетного двора США.

Как США отреагировали на эти обвинения?

Монетный двор моментально отреагировал на расследование. Он обвинил во всем поставщиков. Интересна дальнейшая цепная реакция:

поставщики обвинили техасского посредника;

техасский посредник обвинил мексиканского партнера.

Пресс-секретарь Министерства финансов заявила, что департамент расследует закупки золота Монетным двором и ужесточил стандарты поставки, чтобы убедиться, что Соединенные Штаты являются "основным" источником золота, которое покупает Монетный двор,

– сообщается в расследовании.

Что известно о Clan del Golfo?