В Еврозоне началась рецессия

В первом квартале 2023 года ВВП стран блока остановился на уровне -0,1%. Об этом стало известно после пересмотра оценок Евростата. До этого говорили о росте на 0,1%. Первой страной, по существу вступила в рецессию, стала Германия. Напомним, что это самая большая экономика Европы.

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Помимо Германии о сокращении темпов экономического роста, сообщила Ирландия. Речь идет о спаде почти на 5%. Также в этот список входят Нидерланды и Греция. Все вышеупомянутые страны входят в Еврозону.

Что такое Еврозона Это валютный блок 20 государств-членов Европейского Союза, принявших евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство.

Кроме того, следует учитывать, что в последнем квартале 2022 года этот показатель сократился на 0,1%. Следовательно, сокращение ВВП фиксируют второй квартал подряд. Объемы потребления домохозяйств упали на 0,3% за три месяца 2023 года. Это последствия давления на них высоких цен.

Новость о том, что ВВП все-таки сократился в первом квартале, означает, что Еврозона уже упала в техническую рецессию. Мы подозреваем, что экономика сократится дальше в течение остального года,

– заявил главный экономист из Европы Capital Economics.

Специалист по Pantheon Macroeconomics заявил, что, скорее всего, не стоит ожидать роста экономик Еврозоны в ближайшие месяцы. Кроме того, он прогнозирует замедление активности инвесторов.

Ухудшение экономической ситуации фиксируют не только страны Европы. Из Китая также поступают слабее ожидаемых показателей. Последствия этих изменений, в частности, можно отследить на рынке нефти.