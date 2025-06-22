Какая валюта является старейшим активным законным платежным средством в мире

После американского доллара, евро и японской иены в рейтинге резервных валют есть британский фунт. Именно с этими валютами фунт конкурирует по объемам торгов, передает 24 Канал со ссылкой на Investing.com.

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Английский фунт с 760 года (тогда были серебряные пенни) остается основным платежным средством Великобритании.

В 1707 году денежная единица стала официальной валютой Великобритании. Кроме того, фунт является официальной валютой еще и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Среди валют, которые привязаны к британскому фунту, есть фунт Фолклендских островов, фунт Гибралтара, фунт Святой Елены, фунт Джерси (JEP), фунт Гернси (GGP), фунт острова Мэн, банкноты Шотландии и банкноты Северной Ирландии.

Обратите внимание! Фунт стерлингов является плавающей валютой, то есть его стоимость определяется рыночными механизмами. Также, валюта не привязана к определенному активу, например золото.

Какая цена фунта

Известно, что Банк Англии выпускает фунт стерлингов по таким номиналам, как 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов. Поэтому, по среднему банковскому курсу, по состоянию на 18 июня, курс фунта к гривне составляет 55,65 гривны.

Зато 1 фунт относительно доллара – 1,33 доллара, а относительно евро – 1,15 евро.