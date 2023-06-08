Последние изменения на рынке нефти

С началом торгов в четверг, 8 июня, черное золото начало с легкого обесценивания. Нефть марки Brent подешевела на 6 центов или 0,1% до 76,89 доллара за баррель.

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Фьючерсы на West Texas Intermediate показывают аналогичную динамику. Стоимость сырья остановилась на уровне 72,49 доллара за баррель, сообщает Reuters.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 77,01 доллара за баррель (+0,08%);

за баррель (+0,08%); Марка WTI торгуется на уровне 72,57 доллара за баррель (+0,06%).

Днем ранее, 7 июня, нефть Brent подорожала до 76,95 доллара за баррель. Стоимость этого бренда сырья выросла на 0,66 доллара или 0,9%. Американская нефть West Texas Intermediate (далее WTI) завершила прошедшую торговую сессию с ценой на уровне 72,53 доллара за баррель, подорожав на 0,79 доллара или 1,1%, информирует Reuters.

Что влияет на цены

Благодаря намерению Саудовской Аравии сократить объем добычи сырья со следующего месяца цены на нефть выросли в среднем на 1%. Дело в том, что фиксируют рост резервов в США и сокращение спроса из Китая. Reuters. Дело в том, что из Китая поступают более слабые экономические данные, чем прогнозировали, а именно эта страна является топовым импортером сырья в мире.

Например, нефть вернулась к обесцениванию в четверг именно из-за опасений спроса на рынке на фоне глобального экономического замедления.

Напомним, что глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль прокомментировал последние изменения на рынке нефти и выделил главный фактор влияния на цены.