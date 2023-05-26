ВВП Германии сокращается
- За I квартал 2023 года ВВП Германии сократился на 0,3% против предыдущего квартала.
- В последнем квартале 2022 года он снизился на 0,5%.
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Данные по ВВП Германии показали удивительно негативные сигналы,
– подчеркнул министр Финансов Германии, подтверждая рецессию.
Также Кристиан Линднер добавил, что по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.
Немцы стали меньше покупать
Согласно оценке экспертов Destatis, в Германии снизилась покупательная способность населения. Этому способствовал высокий уровень мировой инфляции и повышение цен на энергетику. Они отметили, что немцы стали больше экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера.
Немецкие компании страдают повышением цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики будет иметь кадровый кризис: нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.