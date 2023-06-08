У Єврозоні почалася рецесія

У першому кварталі 2023 року ВВП країн блоку зупинився на рівні -0,1%. Про це стало відомо після перегляду оцінок Євростату. До цього говорили про зростання на 0,1%. Першою країною, яка по суті вступила у рецесію, стала Німеччина. Нагадаємо, що це найбільша економіка Європи.

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Крім Німеччини про скорочення темпів економічного зростання повідомила Ірландія. Йдеться про спад майже на 5%. Також до цього переліку входять Нідерланди та Греція. Усі вище згадані країни входять до Єврозони.

Що таке Єврозона Це валютний блок 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.

Крім того, варто враховувати, що в останньому кварталі 2022 року цей показник скоротився на 0,1%. Відтак скорочення ВВП фіксують другий квартал поспіль. Обсяги споживання домогосподарств впали на 0,3% за перші три місяці 2023 року. Це наслідки тиску на них високих цін.

Новина про те, що ВВП все-таки скоротився в першому кварталі, означає, що Єврозона вже впала в технічну рецесію. Ми підозрюємо, що економіка скоротиться далі протягом решти цього року,

– заявив головний економіст з Європи Capital Economics.

Фахівець з Pantheon Macroeconomics заявив, що швидше за все не варто очікувати зростання економік Єврозони у найближчі місяці. Крім того, він прогнозує сповільнення активності інвесторів.

Погіршення економічної ситуації фіксують не лише країни Європи. З Китаю також надходять слабші, ніж очікували показники. Наслідки цих змін, зокрема, можна відстежити на ринку нафти.