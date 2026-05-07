Ликвидировали еще один украинский банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводил ликвидацию банка "Конкорд" именно как юридического лица. Эта процедура была завершена.

Что известно о ликвидации банка "Конкорд"?

Процесс ликвидации банка "Конкорд" был завершен еще 5 мая, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Читайте также Обменники и банки установили курс валют: где выгодно купить доллар и евро 7 мая

Важно! Именно в этот день была внесена запись о прекращении АО "АКБ "КОНКОРД" как юридического лица в Единый государственный реестр.

ФГВФЛ также напоминает, что после ликвидации указанного банка, полномочия фонда, как ликвидатора АО "АКБ "КОНКОРД", также прекращены.

Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным,

– сообщает ФГВФЛ.

Заметим, НБУ отозвал банковскую лицензию у "Конкорда" еще несколько лет назад. Решение о ликвидации начали реализовывать с 1 августа 2023 года.

Такие изменения регулятор принял из-за того, что этот банк систематически нарушал законодательство. Речь идет, в частности, о сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщает НБУ.

Доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины,

– сообщал регулятор.

Что еще важно знать о ликвидации "Конкорда"?