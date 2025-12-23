Что известно о вкладах украинцев в банках?

Сейчас сумма вкладов на 18 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем месяце, сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 декабря 2025 года составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11,7%. Сумма их вкладов составила 181,3 миллиарда гривен,

– отмечается в сообщении.

Распределяются вклады физлиц, относительно выбранной валюты так:

общая сумма вкладов физлиц, по состоянию на 1 декабря 2025, в национальной валюте достигла – 1 021,3 миллиарда гривен (это на 11,1 миллиарда гривен больше чем в ноябре этого года);

а вкладов в иностранной валюте – 531,5 миллиарда гривен (это на 6,9 миллиарда гривен больше чем в ноябре 2025).

Интересно, что большинство вкладчиков имеют на счетах менее 200 000 гривен – 57,77% от общего количества. Другие граждане имеют такие вклады:

от 200 000 до 400 000 гривен – 0,98% от общего количества лиц;

от 400 000 до 600 000 гривен – 0,38%;

более 600 000 гривен – 0,61%.

Заметим, что ФГВФЛ предоставляет 100% гарантии на вклады на период действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия, для:

всех физлиц;

в том числе – ФЛП, сообщает ВРУ.

Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Что важно знать о банках в Украине сейчас?