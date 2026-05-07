Що відомо про ліквідацію банку "Конкорд"?

Процес ліквідації банку "Конкорд" було завершено ще 5 травня, повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Важливо! Саме в цей день було внесено запис про припинення АТ "АКБ "КОНКОРД" як юридичної особи до Єдиного державного реєстру.

ФГВФО також нагадує, що після ліквідації вказаного банку, повноваження фонду, як ліквідатора АТ "АКБ "КОНКОРД", також припинені.

Ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим,

– повідомляє ФГВФО.

Зауважимо, НБУ відкликав банківську ліцензію у "Конкорду" ще декілька років тому. Рішення про ліквідацію розпочали реалізовувати з 1 серпня 2023 року.

Такі зміни регулятор ухвалив через те, що цей банк систематично порушував законодавство. Йдеться, зокрема, про сферу запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, повідомляє НБУ.

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України,

– повідомляв регулятор.

