Что известно о ликвидации банка "Конкорд"?
Процесс ликвидации банка "Конкорд" был завершен еще 5 мая, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Важно! Именно в этот день была внесена запись о прекращении АО "АКБ "КОНКОРД" как юридического лица в Единый государственный реестр.
ФГВФЛ также напоминает, что после ликвидации указанного банка, полномочия фонда, как ликвидатора АО "АКБ "КОНКОРД", также прекращены.
Ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным,
– сообщает ФГВФЛ.
Заметим, НБУ отозвал банковскую лицензию у "Конкорда" еще несколько лет назад. Решение о ликвидации начали реализовывать с 1 августа 2023 года.
Такие изменения регулятор принял из-за того, что этот банк систематически нарушал законодательство. Речь идет, в частности, о сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, сообщает НБУ.
Доля финучреждения составляла 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины,
– сообщал регулятор.
Что еще важно знать о ликвидации "Конкорда"?
Ликвидация банка длилась в течение нескольких лет не просто так. Дело в том, что владелица "Конкорда" пыталась вернуть его на рынок. Для этого она подавала судебную апелляцию.
Как известно, решение НБУ о ликвидации банка пыталась обжаловать Елена Соседка. Она одна из его владелиц. Сначала ей удавалось установить правоту. На ее сторону встали Днепропетровский окружной административный суд и Третий апелляционный административный суд. Эти учреждения не согласились с решением НБУ.
Уже в 2025 году Верховный Суд Украины принял окончательное решение. Эта инстанция подтвердила, что действия НБУ являются абсолютно правомерными. Кроме этого, Верховный Суд отменил решение предыдущих инстанций.