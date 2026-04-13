Что известно о решении НБУ, по "Мотор-Банку"?
Предложение о ликвидации "Мотор-Банка" внес Фонд гарантирования вкладов физических лиц, сообщает НБУ.
Важно! Речь идет о предложении от 6 апреля 2026 года.
Решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьей 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и статьей 44 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц",
– сообщает НБУ.
Заметим, АО "Мотор-Банк" было отнесено к категории неплатежеспособных еще 19 февраля 2026 года. Такое решение регулятор принял на фоне того, что указанное учреждение не выполнило письменное требование НБУ о представлении доработанного плана финансового оздоровления в течение определенного срока.
Важно! Этот план нужно было подать после того, как указанный банк отнесли к категории проблемных.
Решение НБУ о ликвидации "Мотор-Банка" вступает в силу с момента доведения до учреждения. В то же время указанный банк имеет право его обжаловать. На это есть 3 месяца с момента обнародования.
Что ждет "Мотор-Банк"?
После ликвидации "Мотор-Банка", его активы и обязательства перейдут "Асвио Банку". Решение о передаче было принято после проведения конкурса.
Интересно, что в конкурсе также участвовало физлицо. Как сообщили источники, этим человеком является – владелец платежной системы EasyPay Алексей Авраменко. Однако этого участника не квалифицировал НБУ.