Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 7 мая, покупка доллара в банках проходит в среднем по 43,60 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,09 гривны (-5 копеек), согласно данным Минфина.

Покупка евро происходит по 51,27 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,92 гривны (+7 копеек).

Какой курс предлагают на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,80 гривны (без изменений), а продажа – по 43,80 гривны (+2 копейки).

Тогда как покупка евро проходит по 51,55 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,70 гривны (-1 копейка).

Сколько стоит валюта в обменниках?

Доллары в обменниках можно купить в среднем по 43,44 гривны (-5 копеек), а продают – по 43,91 гривны (-1 копейка), согласно сайту finance.ua.

В то же время покупка евро проходит по 51,34 гривны (+6 копеек), а продажа по 51,86 гривны (так же +6 копеек).

Что еще стоит знать о валюте в Украине?

Эксперт Тарас Лесовой сообщил для 24 Канала, что курс доллара в мае в Украине ожидается от 43,50 до 44,50 гривны. В то же время курс евро прогнозируется от 49,50 до 52,50 гривны.

На рынок валют будет влиять война, рост цен на нефть, кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро, а также стратегия Национального банка.

Аналитик Андрей Шевчишин напомнил, что последние три года полномасштабной войны в мае гривна ослаблялась. А с учетом высоких цен и других проблемы, гривна может показать ослабление и в этот раз.

Но уже в июне ситуация изменится. Обычно в июне гривна укрепляется, частично или полностью нивелируя девальвацию валюты в мае.