Стороны пришли к соглашению о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках. Кабмин утвердил и опубликовал соответствующее распоряжение. Текст проекту меморандума пока не обнародовали.

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Украина стала на шаг ближе к развитию фондового рынка

Этот документ планировали принять еще в конце января, однако временные рамки реализации этого решения изменились. Кроме того, в тот же период был изменен состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в связи с завершением срока полномочий ее руководителя Тимура Хромаева (муж украинской телеведущей Марии Ефросининой – ред.) и других ее членов.

Глава Правительства Денис Шмыгаль в мае сообщил о подписании меморандума, анонсировав планы по приобретению клиринговой системы для развития национального фондового рынка. Соответствующий конкурс регулятор объявил еще в декабре 2020 года в рамках международной технической помощи "Проект энергетической безопасности". USAID финансово поддерживает этот проект, а компания Tetra Tech ES, Inc его имплементировала.

Клиринг Это получение, сверка и текущее обновление информации, подготовка бухгалтерских и учетных документов, необходимых для выполнения соглашений относительно ценных бумаг, определение взаимных обязательств, предусматривает взаимозачет, обеспечение и гарантирование расчетов по сделкам по акциям.

По условиям конкурса клиринговую систему получит НКЦБФР, тогда как Tetra Tech оплатит создание этой системы на начальном этапе. Кроме того, компания покроет расходы на ее лицензирования и обслуживания во время первых трех лет ее функционирования. Регулятор также планирует разделить обслуживание и оперативное использование клиринговой системы между Национальным депозитарием Украины (НДУ) и клиринговой организацией.

Власть реализует эту инициативу в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого в прошлом году закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов". Документ вступит в силу 1 июля 2021.

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По условиям начальных соглашений, старт клирингового проекту предложили начать на рынке природного газа в 2022 году. Годом позже – запуск клиринга на рынках электроэнергии:

двусторонней и балансировочный рынок,

рынки "на сутки вперед",

" внутришньодобовий рынок".

Поэтому, эта система должны развивать для того, чтобы корректировать рост рынков. Кроме того, эта инициатива предусматривает возможность обслуживать рынки вне биржи. Запуск проекту запланирован на апрель 2022 года.