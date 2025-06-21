Чего ждать от рынка нефти в мире

В 2026 году ожидается, что спрос на нефть будет на уровне 740 баррелей нефти в день (в 2025 году – на уровне 720 баррелей) и он будет сдерживаться сложными экономическими перспективами и внедрением технологий чистой энергетики, передает 24 Канал со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (IEA) на июнь.

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Прогнозируется, что пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов возрастет примерно на 460 тонн в сутки как в 2025, так и в 2026 годах,

– отмечается в отчете.

Впрочем последние события на глобальном рынке, а именно рост цен на сырую нефть в начале июня, снизил уровень доходности.

Как объясняют в IEA, Израиль и Иран вели теневую войну в течение десятилетий, однако нынешний конфликт является жестоким. Кроме того, это мишенью с обеих сторон стала именно энергетическая инфраструктура:

Сейчас Иран частично приостановил добычу на крупнейшем в мире месторождении природного газа, Южном Парсе, после того, как израильский удар вызвал пожар. До сих пор непонятно, пострадало ли производство конденсата и орошаемого газа на месторождении.

Между тем Израиль остановил более 60% своих мощностей по производству природного газа, в частности на морском месторождении Левиафан, из соображений безопасности, и сообщил, что иранские удары повредили его нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.

Еще одна проблема – Ормузский пролив

Дело в том, что Иран неоднократно угрожал закрыть ключевой Ормузский пролив в случае нападения.

А это означает, что если закрытие произойдет даже на ограниченный период, то это перекроет 25% мировых поставок нефти, в частности из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Катара, Ирака и Ирана, а также для большей части свободных производственных мощностей мира.

Напоминаем, что фьючерсы на нефть Brent выросли на 5 долларов за баррель до 74 долларов за баррель после авиаударов Израиля 13 июня по ядерным и военным объектам Ирана. Сейчас цена выросла снова: