Сторони дійшли згоди щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу й організованих товарних ринках. Кабмін затвердив та опублікував відповідне розпорядження. Текст проєкту меморандуму поки що не оприлюднили.

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Україна стала на крок ближче до розвитку фондового ринку

Цей документ планували схвалити ще в кінці січня, однак часові рамки реалізації цього рішення змінилися. Крім того, в той же період був змінений склад Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у зв'язку з завершенням терміну повноважень її очільника Тимура Хромаєва (чоловік української телеведучої Марії Єфросиніної – ред.) та інших її членів.

Глава Уряду Денис Шмигаль у травні повідомив про підписання меморандуму, анонсувавши плани щодо придбання клірингової системи для розвитку національного фондового ринку. Відповідний конкурс регулятор оголосив ще у грудні 2020 року у рамках міжнародної технічної допомоги "Проєкт енергетичної безпеки". USAID фінансово підтримує цей проєкт, а компанія Tetra Tech ES, Inc його імплементувала.

Кліринг Це отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо акцій.

За умовами конкурсу клірингову систему отримає НКЦПФР, тоді як Tetra Tech оплатить створення цієї системи на початковому етапі. Крім того, компанія покриє витрати на її ліцензування та обслуговування під час перших трьох років її функціонування. Регулятор також планує розділити обслуговування й оперативне використання клірингової системи між Національним депозитарієм України (НДУ) та кліринговою організацією.

Влада реалізує цю ініціативу в межах стратегії розвитку інфраструктури ринку капіталу та прийнятого минулого року закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та впровадження нових фінансових інструментів". Документ вступить в силу 1 липня 2021 року.

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Згідно з умовами початкових угод, старт клірингового проєкту запропонували розпочати на ринку природного газу у 2022 році. Роком пізніше – запуск клірингу на ринках електроенергії:

двосторонній і балансувальний ринок,

ринки "на добу вперед",

"внутрішньодобовий ринок".

Тож, цю систему мають розвивати задля того, щоб корегувати зростання ринків. Крім того, ця ініціатива передбачає ймовірність обслуговувати ринки поза біржею. Запуск проєкту запланований на квітень 2022 року.

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