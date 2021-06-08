Трейдеры скупили колл-опционы, которые привязаны к ценам на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI). Обычно профессиональные игроки на рынке идут на, казалось бы, дикий шаг, когда уверены, что они гарантированно получат прибыль.

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Инвесторы делают ставку на рост цен на нефть

Однако, аналитики не разделяют это мнение инвесторов, поскольку считают, что в ближайшее время цена нефти вряд ли вырастет до 100 долларов за баррель. И все потому, что мировая экономика до сих пор восстанавливается после шока, вызванного пандемией коронавируса, а главные производители увеличивают объемы добычи нефти на фоне возрождения спроса.

Главный инвестиционный директор торговой фирмы Blue Creek Capital Management LLC Адам Уэбб делает ставку на то, что восстановление экономики США будет способствовать росту цен на нефть марки WTI до 100 долларов за баррель.

Прыжок активности по колл-опционов на нефть по цене 100 долларов за баррель имеет параллели со спекулятивными ставкам, стали "популярными" в других секторах финансовых рынков. Например, в январе инвесторы скупали опционы на убыточные компании, такие как:

GameStop Corp.

AMC Entertainment Holdings Inc.

Колл-опцион Это финансовый контракт, дающий право, но не обязательство, на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене до конца определенного срока, оплачивается премией. Этот инструмент также называют опционом на покупку или покупательским опционом.

Они пошли на этот шаг потому, что считали, что это приведет к росту цен на акции, ударит по медвежьих инвесторах и заставить их выкупить акции, которые они продали на короткой позиции. Динамика самонагревания привела к еще более мощному скачку цен в условиях торгового ажиотажа, который снова начал набирать обороты в начале июня.

Контракты на нефть марки WTI / Инфографика Quikstrike

Аналитик JPMorgan Chase Наташа Канева отметила, что, за исключением притока инвесторов на сырьевые рынки или падения курса доллара, спрос на нефть должен подняться значительно выше допандемичного уровня в четвертом квартале, чтобы цены на черное золото достигли 100 долларов в этом году. Еще одним основанием для осторожности является возможность увеличения экспорта нефти из Ирана в случае подписания ядерной сделки с США.

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Ситуация на рынке

Покупательские опционы на нефть марки WTI стоимостью 100 долларов за баррель со сроком экспирации в декабре 2022 года стали самыми популярными среди всех опционных контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже. Аналитическая платформа QuikStrike сообщает, что сейчас на бирже заключено более 60 тысяч таких контрактов, затрагивающих 60 миллионов баррелей нефти.

С начала текущего года нефть подорожала более чем на 40% . На прошлой неделе нефть марки Brent достигла максимума за два года, тогда как WTI взлетела до своей пиковой отметки с 2018 года , поднявшись почти до 70 долларов. Покупая эти опционы по цене 100 долларов за баррель, трейдеры выражают уверенность в дальнейшем росте цены.

Волатильность и опционные контракты неразрывно связаны. Поэтому, при прочих равных условиях высокие колебания цен повысят стоимость контрактов. Для сравнения, трейдеры, которые приобрели такие опционы еще в декабре 2020 года, пока могут фиксировать бумажный прибыль, ведь за это время стоимость контрактов выросла с 0,27 до 0,66 доллара,

– отметил эксперт компании Mizuho Securities USA Роберт Йогер.

Йогер сомневается, что стоимость нефти марки WTI приблизится к 100 долларам к концу 2022 года. По его прогнозу, цена сырья будет колебаться на уровне 61 доллара за баррель.