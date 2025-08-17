Как сделать из доллара денежный магнит?

Обряд по созданию такого талисмана нужно проводить на растущую луну. Ведь в этот период энергия притока самая сильная, пишет 24 Канал.

Как правильно сложить такую купюру:

  • однодолларовую купюру поворачиваем так, чтобы Джордж Вашинготн смотрел на вас;
  • закручиваем верхние углы купюры;
  • левый нижний угол загибаем к верху, должен получиться кармашек;
  • именно в этот кармашек слева нужно поместить правый угол.

Видеоинструкция:

Обратите внимание! Чтобы этот символ был еще эффективнее, нужно написать на нем ваш денежный код.

Как правильно активировать этот талисман:

  • положите ваш доллар в чистый новый кошелек в котором вы будете хранить средства;
  • для талисмана выделите отдельное отделение в кошельке, где будет храниться только он;
  • никто не должен видеть ваш талисман;
  • не тратьте эту банкноту и не разменивайте ее.