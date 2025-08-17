Как сделать из доллара денежный магнит?
Обряд по созданию такого талисмана нужно проводить на растущую луну. Ведь в этот период энергия притока самая сильная, пишет 24 Канал.
Читайте также Какие страны имеют наибольшие залежи нефти в 2025 году
Как правильно сложить такую купюру:
- однодолларовую купюру поворачиваем так, чтобы Джордж Вашинготн смотрел на вас;
- закручиваем верхние углы купюры;
- левый нижний угол загибаем к верху, должен получиться кармашек;
- именно в этот кармашек слева нужно поместить правый угол.
Видеоинструкция:
@oblakova.vi Составляем треугольник из доллара #треугольник из доллара #треугольник #финансовыйкод #финансовыйкод ♬ Si Ai - Marshmello & Ukay Remix - Tayna & Marshmello & UKAY
Обратите внимание! Чтобы этот символ был еще эффективнее, нужно написать на нем ваш денежный код.
Как правильно активировать этот талисман:
- положите ваш доллар в чистый новый кошелек в котором вы будете хранить средства;
- для талисмана выделите отдельное отделение в кошельке, где будет храниться только он;
- никто не должен видеть ваш талисман;
- не тратьте эту банкноту и не разменивайте ее.