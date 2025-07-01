На сколько Саудовская Аравия увеличила экспорт

По предварительному анализу данных о движении танкеров, в июне Саудовская Аравия увеличила поставки нефти на 441 тысяч баррелей в сутки. Экспорт через Персидский залив и Ормузский пролив продолжаются без серьезных препятствий пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что с ценами на нефти

Фьючерсы на нефть снижаются на фоне деэскалации на ближнем востоке. Кроме того, падение цен совпало с неоднократными призывами президента США Дональда Трампа к снижению цен.

Важно! Во вторник, 1 июля, фьючерсы на нефть торговались около 67 долларов за баррель.

Саудовская Аравия, где в прошлом месяце торжественно принимали президента США, похоже, откликается на просьбу Вашингтона: в июне с терминалов на берегах Персидского залива и Красного моря было отправлено около 190 млн баррелей сырой нефти.

На сколько Саудовская Аравия может увеличить экспорт

Восемь стран-участниц ОПЕК и их партнеров согласились увеличить совокупную добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле – втрое больше объема, чем планировалось.

Это соглашение позволяет Саудовской Аравии добавлять по 167 тысяч баррелей в сутки каждый месяц.