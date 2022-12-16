Одной из причин называют повышение базовой ставки в США. Подробнее об этом 24 канал расспросил Анну Збышко, аналитика Международной Академии биржевой торговли, которая является официальным представителем торговых марок. Forex Club и Libertex в Украине.

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Главный феномен "Ралли Санта Клауса"

Обычно перед Новым годом и католическим Рождеством наблюдают всплеск активности покупателей. Люди покупают подарки, и вообще тратят больше накануне праздников. В связи с этими на финансовых рынках фиксируют традиционный для этого времени года укрепление котировок, который и называется "Ралли Санта Клауса".

Однако в этом году ситуация несколько отличается. Скорее всего, некоторый подъем активности все же будет, но не стоит ожидать такого же уровня, как в прошлые годы. Дело в том, что, несмотря на финансовый кризис и геополитические проблемы, люди будут готовиться к праздничному периоду и покупать подарки, но в то же время будут пытаться экономить.

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Фактор монетарной политики центробанка США

Почти в течение всего 2022 года Федеральная резервная система США проводила одну из самых агрессивных монетарных политик в мире, чтобы унять инфляцию.

Увеличение процентной ставки в США делает доллары более дорогими. Соответственно, все товары, продаваемые за американскую валюту, становятся менее доступными для покупателей. Это сдерживает активность потребителей, что в свою очередь приводит и к меньшему оптимизму инвесторов на фондовых рынках.

Во время последнего заседания Федеральный резерв еще раз решил увеличить ставку на 0,50 пункта, достигнув рекордного уровня за последние 15 лет. Благодаря тому, что инфляция в США постепенно спадает, регулятор перешел к более медленным темпам.

Коллапс мощного игрока на рынке криптовалют

Опосредованно на ситуацию влияет и крушение криптобиржи FTX, входившей в тройку лидеров в секторе. Это стало большим потрясением для финансового рынка в целом. Банкротство криптобиржи создало "эффект домино", когда о банкротстве заговорили и другие мощные криптокомпании.

Конечно, такие события отрицательно сказываются и на настроении инвесторов на фондовых рынках. Они не исключают, что нечто подобное может случиться и в этом сегменте.

Возможности и прогнозы для инвесторов / Фото Pexels

Какую тактику могут выбрать инвесторы

В текущей ситуации советуют вести себя достаточно осторожно. С одной стороны, не спешить с покупками, а с другой – резко распродавать подешевевшие активы тоже не стоит.

В то же время важно подготовиться к предновогоднему ралли и заранее открыть и пополнить счет. Для этого подойдет, например, торговая платформа Libertex от Forex Club. Таким образом, инвесторы и трейдеры успеют использовать укрепление котировок, который может состояться до конца года.

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В этом году традиционное "Ралли Санта Клауса" под большим вопросом, к тому же повышение учетной ставки и банкротство криптобиржи негативно отразились на фондовом рынке. В то же время эксперты советуют инвесторам все же обратить внимание на акции компаний, имеющих перспективы в этом сезоне:

Intel,

VolksWagen Group,

Amazon,

Disney,

MasterCard.

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