Однією з причин називають підвищення базової ставки у США. Детальніше про це 24 канал розпитав Ганну Збишко, аналітикиню Міжнародної Академії біржової торгівлі, що є офіційним представником торгових марок Forex Club та Libertex в Україні.

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Головний феномен "Ралі Санта Клауса"

Зазвичай перед Новим роком і католицьким Різдвом спостерігають сплеск активності покупців. Люди купують подарунки, та й загалом витрачають більше напередодні свят. У зв'язку з цим на фінансових ринках фіксують традиційне для цієї пори року зростання котирувань, яке й називається "Ралі Санта Клауса".

Проте цього року ситуація трохи відрізняється. Найімовірніше, деякий підйом активності все ж буде, але не варто очікувати такого ж рівня, як у минулі роки. Річ у тому, що попри фінансову кризу та геополітичні проблеми люди будуть готуватимуться до святкового періоду та купувати подарунки, але водночас намагатимуться економити.

Можливості та прогнози для інвесторів / Фото Pexels

Фактор монетарної політики центробанку США

Майже протягом усього 2022 року Федеральна резервна система США проводила одну із найбільш агресивних монетарних політик у світі, аби вгамувати інфляцію.

Зростання відсоткової ставки в США робить долари дорожчими. Відповідно, всі товари, які продаються за американську валюту, стають менш доступними для покупців. Це стримує активність споживачів, що своєю чергою призводить і до меншого оптимізму інвесторів на фондових ринках.

Під час останнього засідання Федеральний резерв вкотре вирішив збільшити ставку на 0,50 пункту, досягнувши рекордного рівня за останні 15 років. Завдяки тому, що інфляція у США поступово спадає, регулятор перейшов до трохи повільніших темпів.

Колапс потужного гравця на ринку криптовалют

Опосередковано на ситуацію впливає й крах криптобіржі FTX, яка входила до трійки лідерів у секторі. Це стало великим потрясінням для фінансового ринку в цілому. Банкрутство криптобіржі створило "ефект доміно", коли про банкрутство заговорили й інші потужні криптокомпанії.

Звісно, такі події негативно впливають і на настрої інвесторів на фондових ринках. Вони не виключають, що щось подібне може трапитися і в цьому сегменті.

Можливості та прогнози для інвесторів / Фото Pexels

Яку тактику можуть обрати інвестори

У поточній ситуації радять поводитися досить обережно. З одного боку, не поспішати з покупками, а з іншого – різко розпродавати активи, що подешевшали, теж не варто.

Водночас важливо підготуватися до передноворічного ралі та заздалегідь відкрити й поповнити рахунок. Для цього підійде, наприклад, торгова платформа Libertex від Forex Club. Таким чином, інвестори та трейдери встигнуть використати зростанням котирувань, яке може відбутися до кінця року.

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Тож, цьогоріч традиційне "Ралі Санта Клауса" під великим питанням, до того ж підвищення облікової ставки та банкрутство криптобіржі негативно позначились на фондовому ринку. В той самий час експерти радять інвесторам все ж звернути увагу на акції компаній, які мають перспективи під час цього сезону:

Intel,

VolksWagen Group,

Amazon,

Disney,

MasterCard.

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