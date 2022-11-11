Известно, что частью заявки документов о банкротстве стали более 130 организаций, связанных с криптобиржами FTX.com, FTX US и компанией Alameda Research Ltd.

Достойно внимания Замедление экономики Китая: кто они – главные победители и аутсайдеры

Крушение великой цифровой империи

Эта форма банкротства позволяет компании продолжать работать, пока идет процесс формирования плана погашения финансовых обязательств перед кредиторами. Сэм Бенкман-Фрид ушел с поста главного исполнительного директора FTX Group.

Любопытно! До этого Бенкман-Фрид предупреждал инвесторов, что компания зафиксировала дефицит в размере до 8 миллиардов долларов. В то же время им необходимо по меньшей мере 4 миллиарда долларов для того, чтобы оставаться платежеспособными.

Его должность занял Джон Рэй, являющийся экспертом по реструктуризации. Он ранее занимал руководящие должности по делам о банкротстве, в частности, в компании Enron, работавшей в сфере энергетики.

Масштабный кризис с криптобиржей FTX всколыхнул мир в этом месяце после того, как резко рухнул курс токена FTT, а пользователи начали активно выводить свои средства.

Позиция крупнейшей в мире криптобиржи

Глава криптобиржи Binance также ранее заявлял, что продаст цифровые монеты на примерно 529 миллионов долларов из-за недавних открытий. Скорее всего, речь идет об отчете CoinDesk, обратившем внимание на вопрос о финансовом положении компании Alameda Research.

Компания Binance также решила отказаться покупать FTX после проведения комплексной проверки и данных о возможных проблемах с американскими регуляторами.

Реакция рынка

Криптовалюты существенно упали в цене на фоне последних новостей. В частности, флагман рынка – биткоин – подешевел сразу на 8%. Эта тенденция не обошла стороной и другие цифровые монеты. К примеру, криптовалюта Solana, которую до этого поддерживала компания Alameda, обвалилась на 10%.