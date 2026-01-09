Массово становятся россиянами: подсанкционные танкеры вышли с новыми флагами
- Пять подсанкционных танкеров возле Венесуэлы сменили флаги на российские и перешли под российскую юрисдикцию.
- Эти суда находятся под санкциями США из-за транспортировки нефти из Ирана и России.
Стало известно, что 5 подсанкционных танкеров, которые сейчас стоят возле Венесуэлы, официально сменили флаги. Они вывесили российские триколоры. Ранее эти суда "маскировались" под другие страны.
Что известно о смене флагов на танкерах?
Более того, указанные суда официально перешли под российскую юрисдикцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Перерегистрация этих судов происходила у берегов Венесуэлы. В частности, таким образом изменили флаги уже известные:
- Bella 1;
- и Hyperion.
Напомним, ранее нефтяной танкер Bella 1 пытался убежать от Береговой охраны США. Впоследствии это судно внесли в государственный реестр судов Российской Федерации, сообщает издание The New York Times.
Важно! Все эти 5 судов сейчас находятся под санкциями США именно из-за транспортировки нефти из Ирана и России.
Как известно, портами приписки стали российские города:
- Таганрог;
- Сочи.
Танкеры, похоже, становятся все большей причиной трения между Соединенными Штатами и Россией на фоне напряженности, вызванной нападением США на Венесуэлу, давнего союзника России,
– подчеркну издание.
Интересно! Один из этих танкеров, исчез из территориальных вод Венесуэлы несколько раньше. Это произошло несмотря на блокаду со стороны сил США.
Что известно о ситуации с танкерами возле Венесуэлы сейчас?
США начали блокаду у берегов Венесуэлы еще в декабре 2025 года. Она продолжается и сейчас. Более того, американские силы будут продолжать действовать в этом регионе, несмотря на захват президента Венесуэлы Мадуро.
Чтобы охранять танкер Bella 1, Россия развернула подводную лодку. Также для сопровождения были отправлены другие военно-морские суда.
Россия даже направила официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. Заметим, что это судно направлялось именно в Венесуэлу.
Обратите внимание! Танкер Bella 1 убегал от береговой охраны в Атлантическом океане.