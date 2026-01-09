Что известно о смене флагов на танкерах?

Более того, указанные суда официально перешли под российскую юрисдикцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Перерегистрация этих судов происходила у берегов Венесуэлы. В частности, таким образом изменили флаги уже известные:

Bella 1;

и Hyperion.

Напомним, ранее нефтяной танкер Bella 1 пытался убежать от Береговой охраны США. Впоследствии это судно внесли в государственный реестр судов Российской Федерации, сообщает издание The New York Times.

Важно! Все эти 5 судов сейчас находятся под санкциями США именно из-за транспортировки нефти из Ирана и России.

Как известно, портами приписки стали российские города:

Таганрог;

Сочи.

Танкеры, похоже, становятся все большей причиной трения между Соединенными Штатами и Россией на фоне напряженности, вызванной нападением США на Венесуэлу, давнего союзника России,

– подчеркну издание.

Интересно! Один из этих танкеров, исчез из территориальных вод Венесуэлы несколько раньше. Это произошло несмотря на блокаду со стороны сил США.

Что известно о ситуации с танкерами возле Венесуэлы сейчас?

США начали блокаду у берегов Венесуэлы еще в декабре 2025 года. Она продолжается и сейчас. Более того, американские силы будут продолжать действовать в этом регионе, несмотря на захват президента Венесуэлы Мадуро.

Чтобы охранять танкер Bella 1, Россия развернула подводную лодку. Также для сопровождения были отправлены другие военно-морские суда.

Россия даже направила официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. Заметим, что это судно направлялось именно в Венесуэлу.

Обратите внимание! Танкер Bella 1 убегал от береговой охраны в Атлантическом океане.