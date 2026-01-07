Как США получают нефть из Венесуэлы?

Именно Chevron является единственной американской компанией, которая имеет лицензию США и освобождена от санкций наложенных Вашингтоном на нефтяную промышленность Венесуэлы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как показали данные мониторинга судов, 6 января только несколько судов, зафрахтованных Chevron, загружали нефть для осуществления экспорта в венесуэльских портах:

Хосе;

Бахо-Гранде.

Обратите внимание! Загрузку осуществляли и другие суда. Однако они перевозили нефть между внутренними портами или же получали ее для хранения.

В понедельник Chevron возобновила экспорт венесуэльской нефти в США после четырехдневного перерыва и отозвала работников из-за границы в свои венесуэльские офисы, поскольку рейсы в страну возобновились. Американская фирма в последние недели стала единственной компанией, которая бесперебойно экспортирует венесуэльскую сырую нефть,

– указало издание.

Неудивительно, что ситуация развивается именно так. Ведь Каракас и Вашингтон достигли соглашения об экспорте венесуэльской сырой нефти в США на примерно 2 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной санкционной нефти. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, а эти деньги буду контролировать я, как президент США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и США.

Как известно, сейчас нефть будет забираться с судов. Затем ее будут отправлять непосредственно в порты США.

Я попросил министра энергетики Криса Райта немедленно выполнить этот план,

– указал Трамп.

Что важно знать о нефти из Венесуэлы сейчас?